Калининградка погасила задолженность по налогу после ареста внедорожника

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Судебные приставы заставили жительницу Калининграда погасить задолженность по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка задолжала по транспортному налогу 248 тысяч рублей и уклонялась от погашения. Тогда приставы арестовали принадлежащий ей «Фольксваген Туарег» и передали автомобиль на оценку для дальнейшей продажи.

Чтобы не лишиться автомобиля, калининградка полностью погасила задолженность по транспортному налогу, после чего арест с машины был снят.