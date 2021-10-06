В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 6 октября, отключено электричество на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

с 09.00 до 13.00 света не будет на:

ул. Ген. Толстикова 15, 15/2

ул. Батальная 46-54,б, 62-86

ул. Автомобильная 15, 20, 21

ул. Серж. Щедина 19-25,а, 29

ул. Дрожжевая 1

с 10.00 до 11.00 -

ул. А. Невского 133

ул. Л. Толстого 7г

ул. Тельмана 81, 90

Светофор: ул. А. Невского-ул. Островского

с 09.00 до 18.00 –

Стройка МКД «Акфен»

ул. Ген. Челнокова 41а(стройка автомойки)

ул. Батальная 46-86,

ул. Автомобильная 15,

ул. Серж. Щедина 19-29,

ул. Ген. Толстикова 15/1,

ул. Чернышевского 78, 80, 85-89а(гимназия «Альбертина»),

ш. Балтийское 98-112, ул. Карташёва 8б,

ул. Алданская 18а,

ул. Алданская 24а-28,

ул. Алданская 20а, 22а,

ш. Балтийское 106(ДЮСШ),

ул. Карташёва 24-42, 49,

ул. Механическая 1, 2,

ул. Лужская 46-52,

пер. Алданский 2-й 2-8, 1-13,

ул. Ижорская 27, 29, 32, 34,

ул. Карташёва 72-104, 105-119,

ул. Алтайская 1-я 2, 12, 14, 3-27,

ул. Алтайская 2-я 8,

ул. Карташёва 51,

ул. Макаренко 2А-20, 3-17,

ул. Сестрорецкая 5-13,

ул. Славянская 2,

ул. Урицкого 19,

ул. Ю. Долгорукого 1-5.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 17.00 –

пр-т Московский 285 к2,

ул. Баженова 15-25,

ул. Ген. Толбухина 14-24,

с 10.00 до 11.00 –

ул. А.Невского 133,

с 10.00 до 15.00 –

ул. Сафронова 3,

ул. Косм. Леонова 33-37.