В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 октября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в среду, 6 октября, отключено электричество на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
с 09.00 до 13.00 света не будет на:
ул. Ген. Толстикова 15, 15/2
ул. Батальная 46-54,б, 62-86
ул. Автомобильная 15, 20, 21
ул. Серж. Щедина 19-25,а, 29
ул. Дрожжевая 1
с 10.00 до 11.00 -
ул. А. Невского 133
ул. Л. Толстого 7г
ул. Тельмана 81, 90
Светофор: ул. А. Невского-ул. Островского
с 09.00 до 18.00 –
Стройка МКД «Акфен»
ул. Ген. Челнокова 41а(стройка автомойки)
ул. Батальная 46-86,
ул. Автомобильная 15,
ул. Серж. Щедина 19-29,
ул. Ген. Толстикова 15/1,
ул. Чернышевского 78, 80, 85-89а(гимназия «Альбертина»),
ш. Балтийское 98-112, ул. Карташёва 8б,
ул. Алданская 18а,
ул. Алданская 24а-28,
ул. Алданская 20а, 22а,
ш. Балтийское 106(ДЮСШ),
ул. Карташёва 24-42, 49,
ул. Механическая 1, 2,
ул. Лужская 46-52,
пер. Алданский 2-й 2-8, 1-13,
ул. Ижорская 27, 29, 32, 34,
ул. Карташёва 72-104, 105-119,
ул. Алтайская 1-я 2, 12, 14, 3-27,
ул. Алтайская 2-я 8,
ул. Карташёва 51,
ул. Макаренко 2А-20, 3-17,
ул. Сестрорецкая 5-13,
ул. Славянская 2,
ул. Урицкого 19,
ул. Ю. Долгорукого 1-5.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.30 до 17.00 –
пр-т Московский 285 к2,
ул. Баженова 15-25,
ул. Ген. Толбухина 14-24,
с 10.00 до 11.00 –
ул. А.Невского 133,
с 10.00 до 15.00 –
ул. Сафронова 3,
ул. Косм. Леонова 33-37.