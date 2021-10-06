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Общество6 октября 2021 11:33

Власти Зеленоградска собираются убрать из центра города памятник Ленину

Сейчас он стоит перед «Курхаусом» на Курортном проспекте
Иван МАРКОВ
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Ленин у "Курхауса"

Ленин у "Курхауса"

Фото: Газета "Волна"

Администрация Зеленоградского городского округа собирается убрать памятник Ленину с Курортного проспекта. Как сообщает районная газета «Волна», речь об этом шла на аппаратном совещании в администрации 5 октября.

- Есть идея перенести его в другое место, - заявил глава администрации Сергей Кошевой. - Возможно, установить у дома № 20 на улице Ленина.

Кошевой предложил обсудить варианты нового места для памятника с общественностью, так как в настоящее время активно «ведутся работы по преобразованию внутренней инфраструктуры гостиницы «Курхаус», где планируется открыть ресторан локальной кухни, сыроварню, булочную и т. п.».

По мнению администрации, памятник Ленину будет не на своем месте после того, как будет восстановлен «Курхаус» и дом № 18 на Курортном проспекте.