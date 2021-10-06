Оперштаб сообщил, сколько в регионе свободно коек для лечения коронавируса и пневмонии

. Фото: Александр Подгорчук

В больницах Калининградской области по состоянию на среду, 6 октября, занято 1 816 коек, выделенных для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 77 коек оборудованы аппаратами для искусственной вентиляции легких. На кислородной поддержке находятся порядка 800 пациентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в медучреждениях области развернуто 2 196 коек для лечения COVID-19 и пневмоний.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией.