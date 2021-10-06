. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 3 октября Альбина Кононова ушла из дома по улице Челнокова в Калининграде в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

На вид: 16-17 лет, среднего телосложения, темно-русые волосы, вьющиеся, до плеч.

Была одета в серо-розовую ветровку с капюшоном, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8-4012-508-038, 8-4012-520-444 или 02, 102, 112.