18 студентов, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 272 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 210 случаев ОРВИ, 40 пневмоний и 22 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 91 пенсионер;
- 9 медицинских работников;
- 7 работников образования;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник банка;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 4 учащихся;
- 18 студентов ( БФУ; РАНХиГС, КМРК; МГТУ им Разумовского; МФЮА; КГТУ; КИТИС);
- 71неработающих.