18 студентов, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 272 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 210 случаев ОРВИ, 40 пневмоний и 22 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 91 пенсионер;

- 9 медицинских работников;

- 7 работников образования;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник банка;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 4 учащихся;

- 18 студентов ( БФУ; РАНХиГС, КМРК; МГТУ им Разумовского; МФЮА; КГТУ; КИТИС);

- 71неработающих.