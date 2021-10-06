В автобусах и маршрутках Калининграда возобновили масочные рейды

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В общественном транспорте Калининграда возобновили рейды по поиску «антимасочников». Как сообщает пресс-служба мэрии города, в каждом районе Калининграда теперь работают сводные группы контролеров, состоящие из сотрудников министерства развития инфраструктуры, мэрии и полиции.

«Цель рейдов, в первую очередь, профилактическая, но протоколы составляются волне реальные. Если кто-то из граждан принципиально не желает надевать в общественном месте маску, тот рискует быть оштрафованным на сумму от 1 до 30 000 рублей, если это первое нарушение или от 15 000 до 50 000 рублей, если нарушение повторное», - отметили в мэрии.

Протоколы на граждан выписывает полиция и направляет в суд.

«По инструкции, в случае если кто-либо из пассажиров отказывается надеть маску, перевозчик обязан остановить транспортное средство и вызвать полицию», - сообщили в администрации города.