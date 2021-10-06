В Гусеве автоледи избили за отказ дать сигарету

На улицу Менделеева в Гусеве 35-летняя жительница города приехала, чтобы забрать ребенка с детской площадки. Но едва припарковалась у тротуара, как к машине подошел откровенно нетрезвый мужчина, который попросил сигарету. Получив ответ, что дама не курит, незнакомец ненадолго задумался, а потом заявил, что в таком случае готов довольствоваться хотя бы зажигалкой.

- Раз я некурящая, то и зажигалки у меня быть не может, - резонно заметила горожанка.

Однако такая логика почему-то привела мужика в дикую ярость. Он с руганью набросился на автоледи и принялся за волосы вытаскивать ее из-за руля, попутно осыпая градом ударов. Отважная женщина отбивалась как могла, пока агрессор наконец не оставил ее в изрядно растерзанном виде, удалившись с места происшествия.

Участковым уполномоченным полиции в процессе расследования данного преступления весьма помогла предусмотрительность потерпевшей, которая успела запечатлеть нападавшего на камеру своего мобильного телефона. По этой фотографии подозреваемого в конце концов и опознали, им оказался 49-летний местный житель. К слову, ранее не судимый, но это пока - в отношении заядлого курильщика уже возбуждено уголовное дело по признакам статьи 116 УК РФ «Побои». В случае самого неблагоприятного для него исхода гусевцу следующие пару лет придется заниматься поисками курева в одной из исправительных колоний региона.