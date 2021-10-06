«Ростелеком» поддержал марафон хакатонов KDHACK в Калининграде

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В Калининграде в минувшие выходные завершилась серия хакатонов KDHACK - главное региональное IT-событие года в сфере образования, партнером которого в четвертый раз выступил «Ростелеком».

Школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений со всей области боролись за звание лучших в соревнованиях по робототехнике и программированию. «Ростелеком» обеспечил площадки качественным интернетом, представители компании приняли участие в организации турниров и вошли в состав жюри.

- Мы понимаем, как важно поддержать интерес ребят к их перспективному увлечению, которое, возможно, в будущем станет и их профессией, поэтому с удовольствием участвуем в организации хакатонов, - прокомментировал Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - В наших же интересах уже сегодня готовить специалистов IT-сферы, которые в будущем, я уверен, найдут применение своим знаниям и талантам.

В этом году команды хакатона по робототехнике могли попробовать свои силы в двух направлениях: создать робота для медиков для бесконтактной доставки пробирок с анализами из «красной зоны» и робота, способного выдавать результаты анализов в регистратуре поликлиники.

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Участникам хакатона по программированию предложили сделать приложение для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции или создать аналог сайта госуслуг для детей.

- Каждый год все больше ребят выбирают инженерно-техническое творчество и IT, понимая, что за этими направлениями будущее, - рассказала Юлия Таранова, председатель КРОО «Образование». - Большое удовольствие видеть, как калининградские школьники создают то, что может сделать более комфортной жизнь каждого человека. И, несомненно, без наших надежных партнеров, каким является «Ростелеком», проводить такие крупные встречи нам было бы намного сложнее.

В этом году победителем хакатона по робототехнике стала команда калининградской гимназии № 22. В соревнованиях по программированию жюри признало лучшими участников из калининградского колледжа информационных технологий и строительства. Ребят наградили дипломами и ценными подарками, в том числе умной колонкой с голосовым помощником «Маруся» от «Ростелекома».