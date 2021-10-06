Из квартиры жителя Багратионовска украли весь чугун

Можно подумать, что житель Багратионовска, который накануне обратился с заявлением в полицию, был металлургом. Потому что, как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, из квартиры несчастного пропал весь чугун.

Но нет, он оказался обычным гражданином. Просто у него в квартире были чугунные батареи отопления, а также три чугунные трубы. На это и позарился злоумышленник, который проник в квартиру через окно.

- Общий ущерб составил 10 тысяч рублей, - уточнили в полиции.

Надо сказать, что воришку удалось задержать довольно быстро. Его действия после недружественного акта были вполне предсказуемыми.

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что преступление совершил 46-летний местный житель, ранее не судимый. Свою добычу вор сдал в пункт приема металлолома, - отметили в пресс-службе УМВД.