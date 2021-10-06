Калининградская сборная победила на всероссийском турнире по регби

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Сочи прошли ежегодные отечественные соревнования по регби. На базе города-отеля «Бархатные сезоны» призовые места женского турнира «Краса регби» разыграли 14 команд из 12 субъектов РФ.

Турнир проводился среди девушек не старше 13 лет. Лучшими по всем компонентам стали представительницы калининградской спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта, которые выиграли шесть матчей из шести, набрав 170 очков и отдав только 25.

Калининградские регбистки обыграли сверстниц из Московской, Пензенской областей, Дагестана, Красноярского края и Москвы. Наилучшую результативность из всех игроков продемонстрировала София Фомаиди из Гурьевска, заработавшая суммарно 55 очков.