Калининградская область участвует в конкурсе журнала National Geographic Traveler

. Фото: Александр Подгорчук

Журнал National Geographic Traveler объявил конкурс «Сокровища России», посвященный туристическим возможностям нашей страны. Калининградская область представлена сразу в нескольких номинациях:

«Культурно-исторический объект» - Кафедральный собор на острове Канта;

«Общественное пространство» - остров Канта;

«Национальная кухня» - калкан, запеченный с овощами и ореховым соусом;

«Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» - Зеленоградск;

«Природный объект» - национальный парк «Куршская коса»;

«Речной и морской круиз» - экскурсия по маршруту Калининград - кирха Арнау;

«Традиционный праздник» - День селедки;

«Туристическая тропа» - природный парк «Виштынецкий»;

«Экскурсионный маршрут» - форты-бастионы Калининграда.

А вот в номинации «Народный промысел» наш регион не фигурирует вовсе. Действительно, лаптей и корзин у нас не плетут, наличники не вырезают. Но ведь есть умельцы - например, по изделиям из янтаря. Увы, они за премию в этот раз не борются.

Голосовать можно на сайте издания уже сейчас и вплоть до 10 октября. Делать это можно неограниченное количество раз, но не чаще одного в сутки, предварительно авторизовавшись через соцсети.

Шанс победить у нас есть, тем более что и опыт имеется. В 2019 году Калининградская область уже становилась лучшей в номинации «Российский экскурсионный отдых», собрав 32% голосов.

Вероятно, именно после этого нашим регионом и заинтересовались журналисты NatGeo, которые приезжали сюда, чтобы подготовить материал о нетипичных местах отдыха