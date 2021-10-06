Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 272 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 129 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ - 7,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 23,
Правдинский городской округ - 5,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ - 13,
Зеленоградский городской округ - 7,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ - 7,
Славский городской округ – 3,
Советский городской округ - 6,
Ладушкинский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 25,
Янтарный городской округ – 4.