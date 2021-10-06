Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 272 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 129 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ - 7,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 23,

Правдинский городской округ - 5,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ - 13,

Зеленоградский городской округ - 7,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ - 7,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 6,

Ладушкинский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 25,

Янтарный городской округ – 4.