Сергей Игнашевич сформировал новый тренерский штаб «Балтики»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич сформировал новый тренерский штаб. Как сообщает пресс-служба клуба, старшим тренером нашей команды, ближайшим помощником Игнашевича, назначен 41-летний Дмитрий Мичков. Он является воспитанником футбольной школы московского «Торпедо». С 1997-го по 2017 год выступал на позиции полузащитника за различные клубы России, Бельгии и Швейцарии. Принимал участие в играх РПЛ и швейцарской Суперлиги, бронзовый призер чемпионата России 2003 года. Работал помощником Сергея Игнашевича в ФК «Торпедо».

Тренером по физподготовке назначен 41-летний выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины мастер спорта по легкой атлетике Дмитрий Головко. В профессиональном футболе Дмитрий Петрович работает с 2007 года.

В тренерский штаб Сергея Николаевича также вошли Эдуард Штейнбрехер и Андрей Никитин, которые работали вместе с предыдущим тренером Евгением Калешиным.

Первый матч под руководством новых наставников «Балтика» проведет в эту субботу, 9 октября, на выезде против «СКА-Хабаровск»