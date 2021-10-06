Судно «Космонавт Виктор Пацаев» перейдет в собственность Калининградской области

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О дальнейшей судьбе судна космической связи «Космонавт Виктор Пацаев» генеральный директор Музея Мирового океана сообщила на торжественном открытии Международной научно-практической конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия».

- Губернатор Антон Алиханов принял решение, и мы по договоренности с ним об этом сегодня заявляем: легендарный «Пацаев» будет принадлежать Калининградской области, - объявила Светлана Сивкова. - Это был очень долгий путь, и были моменты, когда мы теряли надежду. От судна «Космонавт Виктор Пацаев» практически все отказались: и министерства, и «Роскосмос», которому корабль до сих пор принадлежит.

«Космонавт Виктор Пацаев» - единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию. У Набережной исторического флота корабль был ошвартован в 2001 году. «Пацаев» входил в состав отряда кораблей морского космического флота, принимавших непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита страны и обеспечивавших испытания и полеты космических аппаратов. Много лет решение о том, кто будет заботиться о последнем из оставшихся в живых корабле знаменитой космической флотилии СССР, не могли принять ни на федеральном, ни на региональном уровне. К президенту с просьбой спасти легендарный корабль вместе с музейщиками обращалась дочь Виктора Пацаева Светлана.

Сейчас судно нуждается в ремонте, поэтому посещение корабля временно приостановлено. Как сообщает пресс-служба музея, после ремонта «Пацаев» останется на своем месте, а Музей Мирового океана разместит на его борту экспозицию «Космическая одиссея».