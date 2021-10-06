7 октября в Калининграде пройдет донорский марафон

Донорский марафон пройдет в четверг, 7 октября, с 8 до 13 часов на площади Победы в передвижном комплексе станции переливания крови Калининградской области. Акция направлена на привлечение внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма и необходимости постоянного пополнения банка донорской крови.

- Принимаются доноры со всеми группами крови и резус-фактором. Предварительной записи не требуется, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Желающим сдать кровь необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией в Калининградской области и полис ОМС. Организаторы обращают внимание, что после вакцинации от коронавируса сдавать кровь можно только спустя 30 дней.