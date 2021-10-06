Назначен новый командующий Балтфлотом

Виктор Лиина. Фото: www.kchf.ru

Указом президента России адмирал Александр Носатов освобожден от должности командующего Балтийским флотом и назначен начальником Главного штаба ВМФ России — первым заместителем Главнокомандующего ВМФ России. Балтфлотом Носатов руководил с 17 сентября 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, командующим Балтийским флотом назначен 53-летний вице-адмирал Виктор Лиина. Последние два года он работал земестителем начальника Генерального штаба.

Виктор Лиина родился в городе Печоры Псковской области. Окончил Печорскую гимназию, проходил службу на подводных лодках Северного флота, где стал командиром. Окончил высшее военно-морское училище подводного плавания в Санкт-Петербурге, учился в Военно-морской академии и академии генштаба Вооруженных сил РФ. Награжден орденами: «За военные заслуги», «За морские заслуги», ведомственными медалями.

Интересно, что в 2016 году Лиина также занял должность, на которой ранее работал Носатов - они сменили друг друга в кресле начальника штаба Черноморского флота.