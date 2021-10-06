Ученые БФУ создали сайт для несведущих в истории молодых калининградцев

Историки БФУ имени Канта на средства грантового проекта «От полей Великой Отечественной войны – к новой мирной жизни: страницы истории Калининградской области» при поддержке регионального правительства подготовили сайт, на котором собраны ключевые события советского периода существования самого западного субъекта РФ. Проект предназначен прежде всего для представителей молодых поколений, традиционно слабо знакомых с отечественной историей.

«Каждый раздел на сайте 75history.kantiana.ru состоит из компактного информационного текста о предпосылках, содержании и последующем развитии одного из процессов региональной истории, а также более обширного блока дополнительных материалов и иллюстраций, - сообщает пресс-служба областного правительства. - Они представлены фрагментами архивных документов, интервью, публикаций прессы, а также фотографиями и видеофрагментами».

Отбирались те или иные события, исходя из того, насколько они затронули значительную часть калининградцев и повлияли на их социально-экономический «портрет», как выразился ведущий сотрудник Центра исследований исторической памяти БФУ Дмитрий Манкевич.