Калининградцы охотно пользуются найденными чужими кредитками

В полицию обратился житель Озерска: мужчина признался, что потерял банковскую карту, однако значения этому не придал и не заблокировал кредитку. Пожалел о собственной беспечности, когда начал получать на мобильник «эсэмэски» с сообщениями о списании денег – только за один день со счета исчезло более 3 тысяч рублей. Кто-то интенсивно отоваривался за чужой счет в магазинах. Как выяснили правоохранители, любителем халявы оказался неоднократно судимый озерчанин 42-х лет.

Если вы думаете, что только в районах такие пофигисты живут, то глубоко ошибаетесь. Вот 36-летний обитатель Калининграда тоже кинулся в банк только когда его счет похудел на 4 тысячи рублей с лишним. Их вместо законного владельца потратил 37-летний уголовник, которому пофартило найти утраченную банковскую карту. А другая калининградка фактически подарила 57-летней землячке свыше 3 тысяч рублей. Воровка предприняла шопинг по торговым точкам, а когда затарилась всем необходимым, заметая следы, выбросила чужую кредитку.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем перечисленным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Ну а пока полиция настоятельно советует гражданам: если вы потеряли свою банковскую карту, немедленно заблокируйте ее в ближайшем отделении банка или по телефону горячей линии!