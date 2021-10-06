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Политика6 октября 2021 20:00

Балтфлот задолжал своим морпехам миллион рублей

Семеро контрактников почти год не получали положенную надбавку за особые достижения в службе
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Семерым военнослужащим отдельной бригады морской пехоты БФ командование вернуло миллион рублей. Как пояснили в военной прокуратуре Балтийского гарнизона, долг образовался из-за неверного толкования действующих норм законодательства. Согласно им, контрактников, занявших призовые места на международном конкурсе «Морской десант-2020», начиная с 1 октября того же года ежемесячно должны были поощрять денежной надбавкой за особые достижения в ратной службе, однако почему-то это не делалось.

Теперь-то, благодаря вмешательству надзирающей инстанции, ущемленные права морпехов восстановлены, деньги кому положено перечислены. Хотя, конечно, лучше было бы это сделать без вмешательства «ока государева». Так для всех было бы лучше.