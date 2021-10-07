Под Балтийском обнаружена россыпь старых артиллерийских снарядов

В лесу неподалеку от поселка Павлово Балтийского городского округа обнаружен небольшой склад вооружения времен Великой Отечественной войны. Артиллерийские боеприпасы в виде 120-миллиметрового, трех 76-миллиметровых, трех 37-миллиметровых, двух 30-миллиметровых и 20-миллиметрового снарядов были обезврежены специалистами пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России.

За минувшие сутки также были найдены: 81-миллиметровая минометная мина - на улице Терешковой в поселке Ласкино Гурьевского городского округа и 76-миллиметровый артснаряд на стройплощадке ЖК «Янтарный сотый» в самом Гурьевске. В обоих случаях на месте происшествия работали военные саперы.