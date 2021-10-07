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Общество7 октября 2021 8:37

Дефицит бетона аукнулся в Калининградском зоопарке

Из-за отсутствия и подорожания стройматериала встали все строительные работы на территории учреждения
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Благоустройство окружающей зверинец территории теперь тоже под вопросом.

Благоустройство окружающей зверинец территории теперь тоже под вопросом.

Фото: Калининградский зоопарк

Резко взлетевшие цены на бетон и образовавшийся дефицит данного строительного материала в регионе привели к тому, что в Калининградском зоопарке встали все стройки. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

В частности, строители были вынуждены прекратить благоустройство участка в границах улиц Руставели-Брамса-Носова. «Пока еще замешивают вручную бетон на небольшие объемы подрядчики, делающие нам летний вольер для дикобразов», - пишет Соколова. А вот что будет с обустройством кормовых площадок для бизонов и жирафов, пока неясно. Хотя подрядчик выиграл котировки и вот-вот должен был приступить к работе.