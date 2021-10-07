Калининградец украл 9 мусорных контейнеров

Недолго радовались жители поселков Каштаново, Зуевка и Залесье Полесского городского округа установленным в перечисленных населенных пунктах новеньким мусорным контейнерам для сбора бытовых отходов. В один прекрасный день (хотя, скорее, в одну темную ночь) 4 металлические емкости исчезли. Окружная администрация проявила упорство, и заменила пропавшие мусорки другими. Но и эти 5 баков простояли недолго. Тогда в дело вступили местные участковые уполномоченные полиции.

Правоохранители выяснили, что контейнеры увозили на автомобиле. Сначала удалось установить его марку, а затем и личность владельца. След вел в Калининград…

Когда ранее уже судимый за кражи 32-летний горожанин увидел у себя на пороге блюстителей порядка, запирался недолго, сознавшись, что это именно он протоптал (вернее, разъездил) дорожку в полесские палестины. Как и можно было предполагать, умыкнутые контейнеры вор отволок в пункт приема металлолома, где сдатчикам не задают лишних вопросов.