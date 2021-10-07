В Калининграде отработали действия при нештатной ситуации на территории «зоны»

На протяжении двух дней 7 начальников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России, сотрудники ее структурных подразделений по стране и Управления по Калининградской области совместно с представителями территориальных органов МВД, Росгвардии и МЧС отрабатывали действия личного состава при осложнении оперативной обстановки в исправительном учреждении. Учениями руководил заместитель директора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Александр Хабаров.

Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, для участников мероприятия представителями группы компаний «Калашников» были проведены занятия по тактической медицине в условиях учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В частности, продемонстрированы приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим и порядок их эвакуации в медучреждение. Также была представлена современная интерактивная система визуализации.

В общем, спецконтингенту местных «зон» теперь лучше не шебуршиться.