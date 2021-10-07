Багратионовская воровка проникла в дом через незакрытое окно

Уходя из своего дома, жительница одного из поселков Багратионовского городского округа тщательно проверила, закрыла ли она входную дверь. Оказалось, да, закрыла. В отличие от окна, через которое в жилище и забрался вор, присвоивший обручальное кольцо хозяйки.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа опросила вероятных свидетелей, потом тщательно проверила, чем в момент совершения кражи занимались известные полиции «лица, склонные к совершению имущественных преступлений». Наибольшие подозрения вызвала 26-летняя дама, в прошлом уже имевшая неприятности с законом, а в настоящем не обладавшая твердым алиби. На допросе подозреваемая созналась, что это именно она нанесла визит через оконный проем.

Вот только подкрепить свое раскаяние добровольной выдачей похищенного имущества при всем желании молодка не могла. Поскольку уже сбагрила с рук «не простое украшенье» стоимостью 12 тысяч рублей. За гораздо меньшую цену, конечно…