Антон Алиханов: Ситуация с коронавирусом в Калининградской области крайне тяжелая

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В Калининградской области сложилась крайне тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

«Ситуация крайне тяжелая, у нас почти две тысячи человек на стационарном лечении, почти тысяча человек – кислородозависимые», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Глава региона отметил, что решение о введении дополнительных ограничений в регионе было принято как раз на фоне сложившихся обстоятельств.

«Нам нужна передышка для медицинской системы. Ограничения вводятся исключительно для того, чтобы сбить темп роста заболеваемости и стимулировать людей к тому, чтобы они вакцинировались», - заявил Алиханов.