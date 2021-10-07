В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 октября нет света и воды

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Фото: "КП" Архив
В Калининграде в четверг, 7 октября, более 30 улиц отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов света не будет на:
ул. 2-я Б. Окружная 8, 30- 34 27, 29, 33-39, 49,
ул. Белостокская 13,
ул. Гравийная 3 ,7-13, 4-16,
ул. Кировоградская 1, 7-11, 17-27, 6-10, 20-30, 34,
ул. Ломоносова 103-107, 111-119, 123-135 100,106, 114-134,
ул. Полецкого 87, 93-101,72а,
ул. Соколиная 7, 11-13, 17-19, 25-31, 35-37, 2 -6, 36-40,
До 16 часов электричество отключено на:
ул. Авиационная 17,
ул. Габайдулина 13,
ул. Гавриленко 6г,
До 18 часов света не будет на:
пер. Грибоедова 9,
ул. Грибоедова 9, 13-19, 4-8,8А,
ул. Ленинградская 36,
ул. Горького 96 корп. 1,2,
ул. Земельная 8,
ул. Косогорная 1, 2,
пер. Косогорный 2,
пер. Косогорный 2, 1-3,
ул. Вагоностроительная 11,12-16,
ул. Косогорная 5-9,
ул. Литейная 1-9, 2-10,
ул. Поперечная 15,
ул. Радищева 79, 83-85, 80-88,
ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20,
ул. Станочная 19,
ул. Ульяновская 11-17, 6,
пер. Радищева 1-9, 4-14,
пр-кт Победы 83, 91, 93, 95-99,
ул. Поперечная 1-13, 2-14,
ул. Радищева 87-97, 115, 96-110,
ул. Ремонтная 4,
ул. Станочная 1-9, 15, 19,2-8, 12,
ул. Ульяновская 1-15,
пер. Радищева 11, 16,
пер. Ремонтный 17,
ул. Ремонтная 14-20, 22, 24,73-97,
ул. Станочная 21,15,
ул. Харьковская 5-37 , 2-20,
ул. Литовский вал 38,
До 20 часов электричество отключено на:
с 09.00 до 20.00 –
пр-кт Мира 88, 90
ул. Пугачёва 5-13, 8-14.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 15.00 –
ул. Кирова 85-87,
ул. Репина 42-44.