В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 октября нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 7 октября, более 30 улиц отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на:

ул. 2-я Б. Окружная 8, 30- 34 27, 29, 33-39, 49,

ул. Белостокская 13,

ул. Гравийная 3 ,7-13, 4-16,

ул. Кировоградская 1, 7-11, 17-27, 6-10, 20-30, 34,

ул. Ломоносова 103-107, 111-119, 123-135 100,106, 114-134,

ул. Полецкого 87, 93-101,72а,

ул. Соколиная 7, 11-13, 17-19, 25-31, 35-37, 2 -6, 36-40,

До 16 часов электричество отключено на:

ул. Авиационная 17,

ул. Габайдулина 13,

ул. Гавриленко 6г,

До 18 часов света не будет на:

пер. Грибоедова 9,

ул. Грибоедова 9, 13-19, 4-8,8А,

ул. Ленинградская 36,

ул. Горького 96 корп. 1,2,

ул. Земельная 8,

ул. Косогорная 1, 2,

пер. Косогорный 2,

пер. Косогорный 2, 1-3,

ул. Вагоностроительная 11,12-16,

ул. Косогорная 5-9,

ул. Литейная 1-9, 2-10,

ул. Поперечная 15,

ул. Радищева 79, 83-85, 80-88,

ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20,

ул. Станочная 19,

ул. Ульяновская 11-17, 6,

пер. Радищева 1-9, 4-14,

пр-кт Победы 83, 91, 93, 95-99,

ул. Поперечная 1-13, 2-14,

ул. Радищева 87-97, 115, 96-110,

ул. Ремонтная 4,

ул. Станочная 1-9, 15, 19,2-8, 12,

ул. Ульяновская 1-15,

пер. Радищева 11, 16,

пер. Ремонтный 17,

ул. Ремонтная 14-20, 22, 24,73-97,

ул. Станочная 21,15,

ул. Харьковская 5-37 , 2-20,

ул. Литовский вал 38,

До 20 часов электричество отключено на:

с 09.00 до 20.00 –

пр-кт Мира 88, 90

ул. Пугачёва 5-13, 8-14.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Кирова 85-87,

ул. Репина 42-44.