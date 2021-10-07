Калининградец лишился грузовика за долг в 1 млн рублей

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы арестовали грузовик, владелец которого не заплатил налоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Грузовик был задержан и арестован в ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД и приставов. Владелец транспортного средства имел налоговую задолженность в размере 1 млн рублей.

Всего в ходе рейда было арестовано три транспортных средства общей стоимостью более 3 млн рублей. У должников есть 10 дней на погашение задолженности. Если они не сделают этого, автомобили будут оценены и реализованы на торгах.