18 школьников, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 273 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 235 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 15 пенсионеров;
- 9 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 21 работающий на промышленных предприятиях;
- 20 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 6 сотрудников банков;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника учреждений культуры;
- 4 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 64 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 18 учащихся;
- 9 студентов (БФУ, КМРК, КГТУ, Гусевский политехникум, Гусевский технический строительный колледж);
- 59 неработающих.