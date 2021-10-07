18 школьников, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 273 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 235 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 15 пенсионеров;

- 9 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 21 работающий на промышленных предприятиях;

- 20 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 6 сотрудников банков;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника учреждений культуры;

- 4 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 64 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 18 учащихся;

- 9 студентов (БФУ, КМРК, КГТУ, Гусевский политехникум, Гусевский технический строительный колледж);

- 59 неработающих.