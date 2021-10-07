В правительстве объяснили, как в Калининграде будут проверять QR-коды в кафе и кинотеатрах

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С пятницы, 8 октября, попасть в заведения общепита (а с 1 ноября - в кинотеатры, театры, концертные залы) можно будет только по предъявлении QR-кода. Его можно получить тем, кто прошел полную вакцинацию либо не больше 6 месяцев назад переболел ковидом.

Проверять QR-коды будут на входе с помощью любого приложения, которым их можно отсканировать.

- Безусловно, специального приложения для этого не существует. QR-коды считываются либо камерой обычного телефона, когда это предусмотрено заводской прошивкой самого телефона, либо просто любым приложением для считывания QR-кодов, - сообщил «Business FM Калининград» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - В окне браузера смартфона или планшета открывается окно портала госуслуг, где подтверждается либо опровергается валидность сертификата прививочного и указаны частичные персональные данные. Соответственно эта страница должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность, который тоже предъявляет гражданин. При этих условиях калининградец может посетить то или иное заведение; если сертификат не подтверждается, то, к сожалению, не может. Идеально, если кафе и рестораны будут выполнять контроль QR-кодов на входе в заведение силами администратора или дополнительного сотрудника.

По словам Лыскова, региональные власти вместе с полицией и Роспотребнадзором будут «совершать рейды и проверять». Заведения, которые пустят к себе посетителей без QR-кода, ждут штрафы, а в самом крайнем случае - приостановка работы на срок до 90 дней.

Отметим, что предъявлять QR-код не придется посетителям младше 18 лет.