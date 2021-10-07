Нанятый ремонтировать дом уголовник обворовал своих работодателей

В ОМВД России по Гурьевскому району обратилась жительница поселка Большое Исаково, которая сообщила, что из принадлежащего ей гаража пропали строительные материалы и другое имущество.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что муж заявительницы посредством специализированного сайта объявлений нанял 33-летнего советчанина, который должен был сделать ремонт в доме супругов. Ремонтник получил в свое распоряжение ключ от хозяйского гаража, в котором хранил приобретаемые для работы товары.

Все бы ничего, но, как известно, в последнее время цены на стройматериалы у нас в регионе взлетели до небес, а многие товары вообще исчезли с прилавков. Уловив благоприятную, как ему казалось, тенденцию, специалист (уже отсидевший в прошлом за кражу и мошенничество) решил воспользоваться моментом. И занялся активной торговлей дефицитом, причем на том же сайте объявлений. Таким образом налево ушли 3 мешка гипсовой шпаклевки, 3 упаковки клея для плитки, ведро гидроизоляционной смеси, несколько банок краски для потолка и пола, упаковка кабеля, бухта провода, а также измерительный инструмент - уровень.

Махинатор надеялся, что работодатель не обратит внимания на неизвестно куда убывающие фонды. Но когда наторговал на 15 443 рубля, заказчик в конце концов заподозрил неладное. Кончилось все возбуждением в отношении «мастера» уголовного дела с перспективой очередной посадки сроком до 5 лет.