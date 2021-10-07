В Калининградской области расширяют обязательную вакцинацию от коронавируса

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В Калининградской области расширили категорию граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Вакцинироваться должны работники следующих сфер: ЖКХ и управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской инфраструктуры и экскурсионного обслуживания, частной охранной деятельности, перевозок организованных групп пассажиров, в том числе перевозок работников, сотрудников организаций, детских игровых комнат, развлекательных центров, детских лагерей, массовых культурных, спортивных мероприятий, а также строительства, дезинфекции и дератизации зданий, помещений и оборудования.