Алиханов: Смертность от коронавируса в сентябре выросла на 20 процентов

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининградской области наблюдается очень серьезный рост заболеваемости и смертности от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

«У нас смертность от коронавируса в сентябре выросла на 20% относительно августа», - цитирует издание слова главы региона.

Сейчас власти рассматривают возможность прекращения оказания плановой медицинской помощи, если свободный коечный фонд для больных COVID-19 закончится, отметил губернатор.

По его словам, на сегодняшний день коек достаточно, но, учитывая темпы распространения инфекции, ситуация может быстро измениться.

«У нас стационарных коек в регионе всего 6,5 тысячи. Понятно, что у нас будет еще определенный запас (коечного фонда), если мы свернем полностью плановую помощь. И мы уже к этому решению близки», - сказал Антон Алиханов, отметив, что в плановой медицинской помощи никогда не будет отказано детям, онкобольным, пациентам травматологии, а также в случае инфарктов, инсультов и других состояний, требующих неотложной помощи.