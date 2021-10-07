В Светлом - 16, в Гурьевске - 21 случай: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 273 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде - 136 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ - 3,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 8,

Гурьевский городской округ - 21,

Правдинский городской округ – 11,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ - 16,

Зеленоградский городской округ - 4,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ - 3,

Славский городской округ – 8,

Советский городской округ - 7,

Ладушкинский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 16.