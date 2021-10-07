В Светлом - 16, в Гурьевске - 21 случай: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 273 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде - 136 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 7,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ - 3,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ – 8,
Гурьевский городской округ - 21,
Правдинский городской округ – 11,
Гусевский городской округ – 9,
Светловский городской округ - 16,
Зеленоградский городской округ - 4,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ - 3,
Славский городской округ – 8,
Советский городской округ - 7,
Ладушкинский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 16.