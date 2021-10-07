В Калининграде воровка потеряла на месте преступления телефон

В Калининграде полицейские задержали женщину, укравшую из автомобиля тысячу евро. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40-летний калининградец оставил незапертой машину на Советском проспекте и отлучился по делам. Вернувшись, он заметил, что в «Ауди» находится незнакомая женщина, которая сразу скрылась, прихватив находившиеся в салоне деньги.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска обнаружили в салоне телефон, который оставила воровка. Полицейские выяснили, что он принадлежит безработной 34-летней жительнице Калининграда. Потерпевший опознал воровку, на которую завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину».