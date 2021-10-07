Калининградцы выбирают «народного участкового»

В Калининградской области началось голосование за финалистов регионального этапа конкурса «Народный участковый-2021», организованного Министерством внутренних дел РФ. Мероприятие проводится при поддержке издания «Комсомольская правда».

Из 22 претендентов, принимающих участие в первом этапе состязаний, осталось всего трое. Это представитель ОМВД России по Зеленоградскому району лейтенант полиции Алексей Шендриков, майор полиции Владимир Корецкий из ОМВД по Центральному району Калининграда и участковый уполномоченный ОМВД России по Светловскому городскому округу капитан полиции Александра Королёва.

Второй этап голосования - до 16 октября. Отдать свой голос можно онлайн на сайте 39.мвд.рф. Анкеты участников доступны для ознакомления в разделе «Народный участковый». Победитель примет участие в финале, который пройдет в традиционной форме голосования на сайте МВД.