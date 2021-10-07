В Калининграде наркоторговец застрелил непонятливого клиента

Весной прошлого года между 41-летним наркобарыгой и 30-летним калининградцем в переписке, ведущейся посредством мобильной связи, возник конфликт. Покупатель не смог найти в заранее оговоренном месте закладку (то бишь тайник) с «дурью». Продавец разозлился на непонятливого торчка и, недолго думая, решил отправить его на тот свет гораздо скорее, чем это сделают наркотики.

Злоумышленник забил клиенту стрелку в парке на улице Нансена и, едва горожанин подошел, несколько раз выпалил в него из огнестрельного оружия. Цели своей добился - бедняга скончался на месте.

- Помимо этого обвиняемый создал в приложении для мгновенного обмена сообщениями интернет-магазин по продаже наркотического средства - так называемой «соли», или «альфы», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталья Гацко. - Закладки осуществлял в условленных с покупателями местах, соблюдая меры конспирации. Весной 2020 года он таким образом совершил один сбыт и 3 покушения на сбыт наркотических средств. В ходе обыска у задержанного изъяли более 7 килограммов запрещенных веществ, упаковочный материал, весы, иные орудия и предметы, связанные со сбытом наркотиков. Кроме того, были обнаружены уже оборудованные закладки.

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) УСКР инкриминировал арестованному целый букет статей УК РФ - от «мокрой» 105-й до привычной 228.1 («Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в крупном размере»). Но, даже оказавшись в камере следственного изолятора, мужчина продолжал упорно твердить, что ни в чем не виновен.

- Однако следователям удалось собрать объем неопровержимых доказательств, достаточный для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, - резюмировала Наталья Гацко.