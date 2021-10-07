В Чкаловске установили новые бюсты героев-летчиков

. Фото: мэрия Калининграда

Бюсты на Аллее героев морской авиации в Чкаловске пришлось менять после того, как зимой они неожиданно покрылись трещинами. Подрядчик - компания «Мириам» - забрал каменные головы на гарантийный ремонт, который затянулся на 8 месяцев. К счастью, работы удалось выполнить до того, как в регионе начались проблемы с поставками цемента.

- В отличие от предыдущего раза, как уверяет представитель подрядчика, эти бюсты более долговечны, так как изготовлены из чистого армированного бетона марки М-400, без добавлений жидкого стекла и прочих примесей, которые, по мнению специалистов, и привели во время прошлой холодной зимы к порче изделий, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые бюсты изготавливались по 3D-моделям на основе фотографий и воспоминаний современников героев. Впереди бюсты ждет еще одна покраска, после которой они станут чуть более светлыми.