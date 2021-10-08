Во время акции «АвтоМотоДонор» калининградцы сдали 35 литров крови

В четверг, 7 октября, на площади Победы в Калининграде состоялся осенний этап Всероссийской акции «АвтоМотоДонор». Как сообщает пресс-служба правительства области, своей кровью в мобильном пункте сдачи поделились 78 человек, из них 11 добровольными донорами стали впервые. Во время акции было заготовлено 35 литров цельной донорской крови.

Как отметила, главный врач станции переливания крови Калининградской области Нина Кабанчук, цель акции - привлечение внимания населения к донорству.

- Чтобы стать донором, не нужно быть каким-то особенным, надо просто иметь желание помочь нуждающемуся и немного свободного времени, - подчеркнула главврач станции. - Процедура донации занимает всего несколько минут, а отданная кровь может спасти кому-то здоровье или жизнь. Пока есть неравнодушные к чужой беде люди - есть шанс на спасение чьей-то жизни.

Донорская кровь направляется для обеспечения потребности медицинских организаций и переливается больным, пострадавшим в том числе в результате ДТП.