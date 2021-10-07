В Калининградскую область пригласили одного из ведущих разработчиков систем искусственного интеллекта

Делегация Калининградской области приняла участие в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021». Одним из спикеров на пленарной сессии «Женщины в АПК» выступила генеральный директор компании Cognitive Pilot, разрабатывающей технологии управления на основе искусственного интеллекта, Ольга Ускова.

- Самая большая проблема в АПК сегодня – это профессиональные кадры, - отметила вице-премьер правительства Калининградской области – министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. - Мы работаем с вузами и хозяйствами, которые обладают высокими технологиями. Считаю, что подготовка кадров должна вестись именно на тех предприятиях, которые применяют самые современные технологии. Конкуренция в сфере производства продовольствия необычайно высока, и только высокие технологии, цифровизация, «умные» подходы к обучению – решения успешной работы в агропромышленном комплексе.

Наталья Шевцова и предложила Ольге Усковой реализовать в регионе совместный образовательный проект для подготовки кадров в АПК. Глава компании выразила готовность к