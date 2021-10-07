Житель Советска обокрал женщину, в доме которой делал ремонт

В полицию обратилась жительница одного из поселков Гурьевского района. Как выяснилось, ранее судимый за кражу и мошенничество 33-летний житель Советска делал в доме потерпевшей ремонт. В гараже, куда мужчина имел свободный доступ, хранил приобретаемые для этого материалы и инструменты.

Оперативники отдела уголовного розыска выяснили, что злоумышленник тайком принялся распродавать шпаклевку, клей, краски, провода, кабели и прочее. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, пропали строительные материалы и другое имущество на общую сумму 15 443 рубля.

В отношении советчанина возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».