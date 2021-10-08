Синоптики рассказали, чем удивит погода на выходных в Калининграде

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На предстоящих выходных в Калининградской области ожидаются ощутимые перепады температуры. Причиной станет прохождение активного циклона, который смещается с запада на восток по Северному Ледовитому океану. Как сообщает Центр «Фобос», сформируется воздушный поток, направленный из приполярных областей в европейскую часть страны.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Калининграде ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит до +14 градусов, однако ночью резко похолодает до +3 градусов.

Днем в воскресенье будет +12 градусов и тоже без дождей. В ночь на понедельник столбик термометра рухнет почти до нуля - синоптики прогнозируют всего +1 градус.

Атмосферное давление на выходных будет понижаться - с 776 миллиметров ртутного столба в субботу до 768 к вечеру воскресенья.