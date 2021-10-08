В Калининграде водитель «Ниссана», засмотревшись на ДТП, сбил пенсионерку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в 11 часов утра в четверг. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, кроссовер «Ниссан» под управлением 40-летнего водителя двигался по Ленинскому проспекту со стороны улицы Багратиона. При повороте налево на улицу Краснооктябрьскую на зеленый сигнал светофора автомобиль сбил переходившую по переходу 64-летнюю женщину.

- По словам водителя, он отвлекся на стоявшие рядом после другого ДТП автомобили, - рассказали в полиции.

Пострадавшая пенсионерка получила травмы.