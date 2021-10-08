Калининград вошел в топ-5 направлений для поездок по туристическому кешбэку

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Государственная программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 года. За это время возможностью вернуть часть денег за отдых воспользовались более 1,6 млн россиян. 1 октября стартовал новый этап программы, который продлится до 24 декабря.

По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», в топ-5 популярных городов в рамках акции вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Самые дорогие бронирования в рамках программы кешбэка были зафиксированы в Ялте и Сочи: в обоих случаях сумма бронирования составила около 240 тысяч рублей.

- Отчасти рост среднего чека связан с тем, что для участия в программе нужно было оплатить минимум две ночи. В то же время пользователи не ограничивались только двумя ночами. Например, для поездок в октябре-декабре этого года люди бронировали отели в среднем на четыре ночи. Что в 1,5-2 раза дольше, чем по заказам в те же периоды, но вне рамок программы туристического кешбэка, - отмечают эксперты.

На средний чек повлияло и то, что в рамках акции путешественники выбирали более дорогие варианты размещения. В ноябре-январе средняя стоимость одной ночи бронирования в рамках программы кешбэка была на 53% выше, чем по заказам в аналогичные даты вне программы; в марте-июне - на 59% дороже; на осень и декабрь этого года - на 75%.