В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 8 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:

с 09.00 до 13.00 –

ул. Марш. Баграмяна 2, 6-12,

ул. Красноярская 2-4,

наб. Петра Великого 1,

Московский пр-кт 50,

ул. Гайдара 3-13, 13а, 15-15а, 17-27, 27а, 29-29а, 31-41, 43 (д/сад № 109), 4б,

ул. Нарвская 47а, 49а,

с 10.00 до 14.00 –

Московский пр-кт 252, 254, 262, 266,

ул. Баженова23-26, 29,

ул. Сиренева 20,

ул. Тверская 18,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Л. Иванихиной 1, 3, 5, 5а,

ул. У. Громовой 22-26,

ул. О. Кошевого 1, 3,

ул. Судостроительная 116, 116а, 176-186,

ул. Л. Иванихиной 10, 12,

ул. Ген. Толстикова 19, 29-33, 39-43,

ул. Интернациональная 13, 15-17,

ул. Ген. Толстикова 77-79, 81,

б-р Л. Шевцовой 2-8,

ул. У. Громовой 15-25, 23.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Марш. Борзова 105, 105а.