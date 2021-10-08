Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 11:22

В магазине на ул. Баранова нашли более 500 пар контрафактных кроссовок

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

В магазине на улице Баранова в Калининграде обнаружили крупную партию контрафактной обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки в торговой точке обнаружили 523 пары кроссовок с логотипом известного производителя спортивной одежды и обуви. При этом товарные знаки были нанесены на товары без согласия правообладателя.

Сумма материального ущерба превысила миллион рублей. На 52-летнюю предпринимательницу завели уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб».