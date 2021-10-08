В Калининградской области в 3 раза выросли темпы вакцинации

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В Калининградской области вновь выросли темпы вакцинации. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» сообщил представитель оперштаба, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- После того как были объявлены новые ограничительные меры, мы наблюдаем практически трехкратный рост числа вакцинирующихся, - рассказал Лысков. - Если еще недавно прививались по 500-700 человек в сутки, то сейчас - около 2 000. При этом текущие мощности позволяют нам прививать до 6 000 человек в сутки.

По словам Дмитрия Лыскова, на настоящий момент запас всех вакцин в Калининградской области составляет 100 000 комплектов доз.