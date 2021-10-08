Новым главой Калининграда избран 47-летний главврач БСМП Евгений Любивый

Евгений Любивый. Фото: bsmp39.ru

Нового главу Калининграда выбрали в пятницу, 8 октября, на первом заседании нового состава городского совета. Депутаты предложили две кандидатуры: КПРФ выдвинула машиниста-обходчика «Приморской ТЭС» Сергея Севостьянова, «Единая Россия» - главврача больницы скорой медицинской помощи Калининграда Евгений Любивого.

В результате тайного голосования победу одержал Любивый, набравший 20 голосов "за" (голосовали 25 депутатов, двое отсутствовали).

На посту главы города Евгений Любивый сменит Андрея Кропоткина.

Евгений Дмитриевич родился 3 апреля 1974 года в городе Алексеевка Белгородской области. В 1997 году окончил Российский государственный медицинский университет в Москве по специальности «Лечебное дело». Имеет научную степень доктора медицинских наук за исследования внепеченочной портальной гипертензии у взрослых.