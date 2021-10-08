Мэрия Калининграда: Транспортные карты «Волна Балтики» временно нельзя пополнить

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде временно не работает пополнение транспортных карт «Волна Балтики». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас владельцы карт могут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой или наличными.

«8 октября Банк России отозвал лицензию у московского Орбанка и заблокировал его счета. Банк был тесно связан с АО «Штрих-М», компанией, которая является разработчиком и производителем оборудования для бесконтактной оплаты общественного транспорта в Москве, Петербурге, Калининграде, Вологде и других городах», - рассказали в пресс-службе мэрии.

О возобновлении приема денежных средств на счета транспортных карт будет сообщено дополнительно.