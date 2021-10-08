Брызнули баллончиком и избили: На калининградца напали на парковке ТЦ

В Калининграде полицейские задержали мужчину, напавшего на посетителя торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

55-летний мужчина приехал в торговый центр и припарковался на подземной стоянке. Когда он вышел из машины, к нему подбежал неизвестный, брызнул в лицо газовым баллончиком, повалил на пол и ударил кулаком по лицу 19 раз. У потерпевшего были зафиксированы многочисленные ушибы, а также химический ожог глаз.

Полицейские установили, что нападение совершил 34-летний калининградец. Он выслеживал свою жертву на протяжении нескольких дней. Дождавшись, когда рядом не будет свидетелей, он набросился на мужчину и стал его избивать, а затем убежал.

«Мужчину задержали. Свой поступок он объяснил желанием мести. По словам задержанного, несколько месяцев назад его матери некий мужчина сказал обидные слова. Она рассказала об этом сыну и примерно описала машину, на которой уехал обидчик. Увидев в городе похожий автомобиль, сын решил осуществить свой план мести», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».